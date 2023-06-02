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«بوسطجي السعادة» يفرح قلب «الحاجة وفدية» بتجهيز ابنتها العروس

كتب:

محمد عزالدين
06:52 م | الجمعة 02 يونيو 2023
الإعلامي أحمد يونس

الإعلامي أحمد يونس

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، فقرة بعنوان «بوسطجي السعادة» تكون همزة وصل بين طرفين لنشر السعادة للغير، أو يكون أحد أطرافه البرنامج لإيصال شيء لشخص لإسعاده.

رسالة من «وفدية» 

وقرأ الإعلامي أحمد يونس خطابًا مرسلًا من سيدة طلبت المساعدة والوقوف بجانب جارة لها تدعى «الحاجة وفدية»، التي تعاني من ظروف صعبة، خاصة أنها مُطلقة وتعيش مع 4 بنات، وابنتها الكبرى لم تستطع الزواج بسبب ذلك.

وأوضحت «وفدية» أن ابنتها مخطوبة حاليًا، وتأمل في أن يساعدها برنامج «أتوبيس السعادة» في تجهيز ابنتها.

البرنامج يحقق حلم السيدة

وبالفعل حقق أحمد يونس حلم «وفدية» حيث أجرى مكالمة هاتفية معها أخبرها بأن برنامج «أتوبيس السعادة» قرر مساعدتها، قائلًا لها إن هناك سيارة مجملة بالأجهزة وفي طريقها إليكي.

من جانبها أبدت «وفدية» سعادتها بتحقيق البرنامج رغبتها، قائلة: «ربنا يخليك يا رب، فرحانة أوي، بقعد أتفرج عليك وبدعيلك كتير».

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