الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بعد 24 ساعة من العاصفة الترابية

ظهرت حالة من السيولة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بعد 24 ساعة من العاصفة الترابية التى ضربت البلاد؛ إذ تسبب ذلك في سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتوقفت الحركة المرورية أعلى الكوبري، وسرعان ما أعاد رجال المرور الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى.

الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

أما عن الحالة المرورية على الطرق مساء اليوم، قال مصدر بالإدارة العامة للمرور، إنه سادت سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس، وتوجد كثافات مرورية، وكذلك في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس.

ميدان مصطفى محمود

وعلى طريق صلاح سالم، ظهرت سيولة مرورية في الاتجاهين، وكذلك محور 26 يوليو بالاتجاهين، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.

العباسية وميدان التحرير

كما ظهرت سيولة مرورية على الطريق الدائري، وكذلك بمنطقة العباسية وروكسي وميدان التحرير ومحور صفط اللبن في الاتجاهين، ومنطقة الزمالك ومنطقة وسط البلد، وكذلك في نفق الأزهر.

شارع الهرم

وفي محافظة الجيزة، ظهرت سيولة مرورية بشارعي الهرم والسودان، مرورًا بجامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولاً إلى مناطق بولاق وإمبابة.