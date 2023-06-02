لأول مرة منذ عامين.. تراجع كبير في أسعار الأغذية عالميا

انخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى 124.3 في مايو 2023، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021، ومقارنة مع 127.7 المعدل بالزيادة في أبريل، وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.7%، وهو الانخفاض السادس على التوالي، بسبب انخفاض أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس.

تراجع تكلفة الحبوب عالميا

ووفقاً لما أعلنه موقع «تريندينج إيكونومي»، انخفضت تكلفة الحبوب بنسبة 4.8% لتقف الآن 25.3% دون أعلى مستوياتها القياسية قبل عام، مدفوعة بانخفاض أسعار القمح بنسبة 3.5% بسبب احتمالات وفرة الإمدادات العالمية في موسم 2023/24 المقبل.

مبادرة حبوب البحر الأسود

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت تكلفة منتجات الألبان بنسبة 3.2%، وسط انخفاض حاد في أسعار الجبن من ناحية أخرى ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 1%، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، وسط ارتفاع الطلب على لحوم الدواجن والأبقار، بينما وسعت أسعار السكر مكاسبها للشهر الرابع وارتفعت بنسبة 5.5%، وسط مخاوف متزايدة بشأن كيفية تأثير تطور ظاهرة إل نينيو على محاصيل 2023/24، جنبًا إلى جنب مع توفر عالمي أقل من المتوقع في وقت سابق في عام 2022 / 23 موسم.

تراجع أسعار الأعلاف والدواجن

وعلى المستوى المحلي تراجعت أسعار عدد كبير من السلع في مصر، حيث سجلت الأعلاف تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة بلغ التراجع حوالي 1000 جنيه، وفقًا لما قاله سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

وأضاف «السيد» أن تراجع الأعلاف كان له أثرًا إيجابيًا على تراجع أسعار الدواجن والتي سجلت انخفاضا بقيمة بلغت 5 جنيهات في كيلو الفراخ البيضاء، وبلغ السعر حالياً فى حدود الـ60 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 65 جنيها قبل أيام.