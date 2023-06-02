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إصابة شاب على يد قريبه بسبب خلافات على الميراث بالدقهلية

كتب:

آيه حسنين، وبسمة أبو النجا
10:09 م | الجمعة 02 يونيو 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

أصيب شاب في مشاجرة مع قريب له، بسبب خلافات على الميراث بينهما، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة في الواقعة.

إصابة شاب على يد قريبه بالدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بإصابة شاب نتيجة تعرضه للاعتداء من قبل قريبه، بعد نشوب خلافات سابقة بينهم بسبب الميراث، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

انتقال رجال الأمن لموقع الحادث

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب يدعي محمد محمد الجعيدي، 33 عامًا، بعد قيام قريبه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة علي الميراث، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصاب، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل التحاليل الطبية، والأشعة اللازمة، تبين إصابته بجرح في الكتف نتيجة اعتداء قريبه عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات على الميراث.

وتحرر محضر بالواقعة وجري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

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بقلم آيه حسنين، وبسمة أبو النجا