عالم أزهري يحكي عبر قناة الناس قصة أنس بن مالك بشأن حفظ سر النبي

تحدث الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن قصة عظيمة لسيدنا أنس بن مالك مع والدته، حول حفظ سر رسول الله.

طلب رسول الله

وقال «نبوي» خلال حلقة جديدة اليوم الجمعة، من برنامجه «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن أنس بن مالك في مرة كان يلعب مع الغلمان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى عليه ثم أرسله إلى حاجة، أي «أرسله في مشوار خاص به».

وأوضح أن سيدنا أنس عندما ذهب إلى أمه قالت له: تأخرت علي، فقال لها إنه كان في مشوار أو حاجة إلى رسول الله، فقالت له: أي حاجة، فقال لها إنه سر، فقالت له: لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.