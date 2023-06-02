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عمرو الورداني عبر قناة الناس: الأم أساس وعمود في حياة الأبناء

كتب:

محمد عزالدين
10:13 م | الجمعة 02 يونيو 2023
الدكتور عمرو الورداني

الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان الذي يكون بغير أم لا بد أن يساعده الناس، لأن وجودها أمر في غاية الأهمية، مؤكدًا أن الرسول الكريم أوصانا بالأمهات.

الأم أساس وعمود في حياة الأبناء

وأضاف «الورداني»، اليوم الجمعة، خلال برنامج «إسلامنا بالمصري»، المذاع عبر قناة «الناس»، أن الأم أساس وعمود في حياة الأبناء، ودونه فإن حياة الأبناء تختل وينقصهم أمورا كثيرة، ولذلك كانت تقول الأمهات: «قلوبنا أحبتهم قبل أن تراهم أعيننا».

وأوضح أن الأم حين تعرف بحملها، فإنها تحب ما في داخل رحمها، فمن الطبيعي جدا أن قلبها يدعو لأبنائها دائمًا في كل لحظة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.  

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