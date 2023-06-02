إصابة شاب في تصادم لودر بدراجة نارية بالدقهلية.. بتر قدمه

تسبب حادث مروع في محافظة الدقهلية في بتر الساق اليمني لعامل إثر تصادم بين دراجة نارية ولودر على طريق «الستاموني –أبو ماضي» بنطاق مركز الستاموني، وجرى نقل المصاب لمستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بتصادم لودر وموتوسيكل في الدقهلية

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة الستاموني من مستشفى بلقاس المركزي بوصول «بشير.س. م.»، 48 عامًا، عامل ومقيم بقرية منشأة عبدالقادر مصابًا ببتر بالساق اليمنى ادعاء حادث طريق ولا يمكن استجوابه.

بتر الساق اليمني لعامل في حادث تصادم

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، وبسؤال شقيقة صديق،45 عامًا، عامل، قرر في محضر التحقيقات، أنه حال قيادة شقيقه دراجته النارية «موتوسيكل بدون لوحات معدنية» وسيره على الطريق الفرعي «الستاموني – أبو ماضي» فوجئ بخروج لودر «بدون لوحات معدنية» من أحد الطرق الفرعية فجأة مما أدى الى اختلال مقود القيادة بيده واصطدامه به من الجانب الأيمن وانقلابه بالدراجة النارية على جانب الطريق وحدوث إصابته، واتهم قائد اللودر بالتسبب في إصابته التي أودت ببتر ساقه اليمني.

القبض على سائق اللودر وسؤاله

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني من ضبط سائق اللودر ويدعى «ياسر ع. ص.»،25 عامًا، سائق، ومقيم قرية ديل البحر، وبمواجهته، في محضر الشرطة، أقر بتسببه في الحادث وعدم حمله رخصة قيادة.

جرى التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات