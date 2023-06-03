سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

شهدت معظم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من الانسيابية المرورية بالشوارع وذلك دون وجود أي كثافات مرورية على الطرق، وسط انتشار أمني مُكثف من رجال الإدارة العامة للمرور.

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» بالتفصيل الحالة المرورية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، ففي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت شهد كوبري السادس من أكتوبر الذي يربط ما بين محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، فضلًا عن وجود سيولة أيضًا في منطقة مصر الجديدة، عين شمس، والمطرية.

وشهد شارع جسر السويس في الاتجاهين رمسيس والعباسية حالة من الانسيابية المرورية، وكذلك في الاتجاهين من ناحية طريق صلاح سالم، ولم يتمّ رصد أي كثافات مرورية سواء في شارع جامعة الدول العربية، محور 26 يوليو بالاتجاهين، أو حتي في ميدان مصطفى محمود.

سيولة مرورية في أهم الميادين

وانتظمت الحركة المرورية في مختلف الميادين الهامة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم، خاصة على الطريق الدائري وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لمختلف الموظفين في غالبية القطاعات الحكومية والخاصة، كما انسابت الحركة بشكل كبير في منطقة الزمالك، ووسط البلد، وميدان التحرير، وروكسي، والعباسية، ومحور صفط اللبن في الاتجاهين.

وألزمت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالعديد من القواعد والضوابط التي وضعتها، وتمثلت ذلك في ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان، حفاظًا على أرواح المواطنين.

ووجهت الإدارة العامة للمرور بالانتشار على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين، لتسهيل حركة السير أمام المواطنين، وإزالة أي معوقات قد تظهر أمامهم أثناء قيادة مركباتهم.