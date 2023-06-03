حضور 7 آلاف متفرج في ختام مهرجان الطبول على مسرح السور الشمالي

شهد حفل ختام مهرجان الطبول إقبالًا جماهيريا كبيرًا رغم الطقس الحار، مساء أمس، وحرص الجمهور -الذي بلغ عدده أكثر من 7 آلاف متفرج وملأ جنبات مسرح السور الشمالي- على التواجد بشكل كثيف في الحفل ختام المهرجان الذي يترأسه انتصار عبدالفتاح ومؤسس المهرجان تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، بحضور إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وبعض السفراء وحشد من الإعلاميين.

يقام المهرجان برعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار متمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب.

تكريم الشخصيات في ختام مهرجان الطبول

كرم المهرجان بعض الشخصيات وذلك بإهدائهم درع المهرجان وشهادة تقدير وهم بولادبولبول أذبيجان، علياء شكري مصر، وتسلمتها ابنتها أمينة الجوهري، على فاركاتوري مالي، شاوكونج الصين، متحف الطبول اليابان.

وقال انتصار عبدالفتاح مؤسس مهرجان الطبول، إنَّ هذا المهرجان يسهم في غرس قيم السلام بين الثقافات المختلفة ويؤكّد ملامح الشخصية التراثية وتوطيد العلاقات مع الدول المختلفة واكتشاف المواهب وتقديمهم بما يليق وسمعة مصر دوليا ، كما يؤكّد قيمة الإنسان وأهميته وارتباطه بمورثه الشعبي واكتشاف أن تفرد الشخصية المصرية يبرز عندما يتلاقى مع ثقافات العالم المختلفة.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطن، أعقب ذلك مشاركة جميع الفرق مختلفة الثقافات التي تمثل دول «اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، إندونسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، إضافة الى مصر»، في تظاهرة دولية وحوار فني بديع يؤكد التواصل الإنساني والثقافي بين الشعوب، وقدمت فرقة فلسطين لوحة حماسية بعنوان «أنا دمي فلسطيني».

وفي نهاية الحفل، تمّ رفع كشافات الموبايلات وتراقص الجمهور وتمايل بالتصفيق، كما تمّ رفع علم مصر مع دخول أعلام الدول المشاركة جميعا تتخللها لوحة السلام لكل العالم الذي رفعها انتصار عبدالفتاح، كما رفعت جميع الفرق لافتة شعار «حوار الطبول من أجل السلام».