متى يبدأ الصيف مناخيا؟.. مركز معلومات تغير المناخ يوضح

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ اليوم هو بداية الانفراجة في الأجواء، إذ تنخفض درجات الحرارة ما بين 5 إلى 7 درجات على مناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد حتى المنيا جنوباً.

وأكّد استمرار سيطرة المنخفض الحار على مناطق الصعيد من محافظة أسيوط وحتى أسوان والوادي الجديد، مع استمرار النشاط المتقطع للرياح على الوجه البحري لكن بدون أن يحمل رمال أو أتربة.

تابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنَّ البلاد تعرضت خلال الأيام الماضية لامتداد ثلاث منخفضات أولهات، الهند الموسمي الذي تعمق على شمال البلاد، أما منخفض السودان الموسمي، فتعمق على مناطق جنوب الصعيد، وذلك بالتزامن مع منخفض شرق المتوسط الحار، الأمر الذي نتج عنه ارتفاعاً قياسيا في درجات الحرارة.

متى يبدأ الصيف مناخياً؟

أضاف أن الأربعاء المقبل هو بداية شهر بؤونة في الشهور القبطية وهو من أكثر شهور السنة حرارة، وفيه تبدأ الشمس الظاهرية الميل نحو الشمال، لتعلن عن البداية التدريجية للصيف المناخي الذي يبدأ فلكياً في 22 يونيو من كل عام، إذ يقل مستوى تأثير التغيرات المناخية ولا يتبقى منها إلا موجات الحرارة طويلة وقوية الموجة.

ولفت إلى أن ما حدث هو أحد اشكال تداعيات تغير المناخ ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحماية التراكيب المحصولية لمحاصيل المانجو والزيتون والموالح والعنب والرمان ومحاصيل الخضر الصيفية الورقية والثمرية والمحاصيل الحقلية الصيفية في بدايات العمر مثل الذرة والأرز والصويا والفول السوداني.

توصيات زراعية لتلافي آثار الموجه الحارة

وعن التوصيات الزراعية، أكَّد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أنَّ كل التراكيب المحصولية في حاجة كبيرة إلى إعادة تأهيلها فسيولوجياً بعد انتهاء هذه الموجة، خاصة مزارعي المانجو والزيتون والموالح والرمان وكل الفاكهة الصيفية ومزارعي الخضر الصيفية والمحاصيل الحقلية.