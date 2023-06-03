جهود مكثفة لانتشال جثتي غريقين بالإسكندرية.. «بقالهم 5 أيام في المياه»

تكثف قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير اليوم السبت، عمليات البحث عن غريقي الروضة الخضراء والساحل الشمالي بالإسكندرية من أجل انتشال جثتيهما بعدما لقيا مصرعهما غرقا الاثنين الماضي، ويجري البحث عنهما منذ 5 أيام.

وتلقت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالتي غرق، الأولى لشاب يدعى عبدالرحمن إبراهيم، 17 سنة، غرق في شاطئ أبو يوسف شمال قرية الروضة الخضراء، والثانية لشاب يدعى مروان يسري عبد السلام، 17 سنة من بركة السبع بالمنوفية، وغرق في قرية سياحية بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

غواصين الخير يكثفون عمليات البحث

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين بالإسكندرية، إنه فور تلقيه دعوة، أبلغ كافة الغواصين عن حالتي الغرق، وبدأت عملية البحث خلال الأيام الماضية دون جدوى، إلا أنهم يكثفون البحث أملا في انتشال جثتيهم.

أسباب اختفاء جثتي الغريقين

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أنه من المفترض أن تطفو الجثتين على سطح المياه خلال الفترة السابقة، إلا أن عدم ظهورهما حتى الآن قد يرجع إلى احتمالية أن تكونا عالقتين بين الصخور، مشيرا إلى إمكانية أن يكون التيار جرفهما إلى الداخل أيضا، ويتم التنسيق مع المراكب للبحث عنهما.