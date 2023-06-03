انطلاق مؤتمر «أمل صيادلة مصر» لمناقشة إجراءات رفع الحراسة عن النقابة

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الصحفي، لاتحاد أمل صيادلة مصر، لمناقشة إجراءات إنها الحراسة القضائية على نقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية على كافة المقاعد والمستويات.

ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عصمت، مؤسس الاتحاد، وحضور الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، والدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، والدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، والدكتور محمد كمال عبدالحافظ، نقيب الصيادلة بكفر الشيخ، والدكتور خالد النجدي نقيب صيادلة دمياط، والدكتور رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية بالأقصر، والنائب الدكتور نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

ويناقش الاتحاد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والتسعيرتين، وأزمة تكليف الصيادلة دفعة 2021، ووضع الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم الشمل ونبذ أي خلافات، وفتح باب الانضمام للاتحاد، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل

ويسعى الاتحاد الى التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل، من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي من أجل تحقيق الهدف المحدد، وتمهيد أرض الشارع الصيدلي ببث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوي الوعي النقابي لدي شباب الصيادلة، واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي والالتفاف حول الهدف المحدد مرة أخري.

وقال الدكتور محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، إنه في إطار مساعينا الحثيثة لإنهاء الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، واجراء الدعوة الي انتخابات نقابية جديدة على كافة المقاعد والمستويات، قمنا بتأسيس الاتحاد للعمل على التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي، وبث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوي الوعي النقابي لدي شباب المهنة، واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي.

تأسيس فرق عمل في المحافظات

وأضاف، أنه تم تأسيس فرق عمل منسقين للاتحاد في كل المحافظات، لضمان تحقيق توصيل المعني الحقيقي للهدف المحدد، وتفعيل المشاركة وتبادل الخبرات وإبراز كوادر ووجوه نقابية جديدة متميزة، كما يتم تنسيق لقاءات مهنية مع كوادر الصيادلة من مختلف الأجيال والتخصصات مع الصيادلة أعضاء المجالس النيابية والتشريعية والمشتغلين بالعمل العام والوطني والفاعليين في كل الأنشطة بجميع المحافظات، حيث تم تنظيم لقاءات بمحافظات دمياط والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والمنيا وبني سويف والفيوم.

وأكد «عصمت»، أن الاتحاد يعمل في كافة الاتجاهات من إجل رفع الحراسة، حيث يتم تنسيق لقاءات للمؤسسين والمنسقين والكوادر الصيدلانية مع التنفيذيين وقيادات الدولة لتصدير الصورة الايجابية الجديدة، وطرح قضايا والتحديات التي تواجه الصيادلة، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني لتمثيل الاتحاد وعرض قضايا جموع صيادلة مصر على مائدة الحوار، كما يتم التنسيق مع وزارة الصحة لانهاء ازمة التكليف دفعتي 2021 و2022.