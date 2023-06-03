توفير مبردات مياه للطلاب في امتحانات جامعة جنوب الوادي بسبب حرارة الجو

وجه الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بتوفير سبل الراحة للطلاب من تهوية ومبردات لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة في الامتحانات التي تجرى اليوم في 15 كلية بالجامعة.

جولة تفقدية للامتحانات

وأجرى الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للاطمئنان على مستوى الامتحانات وتأكيدا على حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب خلال اعمال الامتحاناتحيث تفقد اعمال الامتحانات بكلية التجارة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة جنوب الوادي

ويؤدي اليوم الامتحانات بكلية التجارة طلاب الفرقة الاولي وعددهم 2729 طالبا وطالبة وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2916 طالبا وطالبة كما تتواصل أعمال الامتحانات بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والآداب والتمريض والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والآثار وطب الفم والأسنان والإعلام والعلوم والهندسة والزراعة والتربية النوعية والمعهد الفني للتمريض.