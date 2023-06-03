سعر الحديد اليوم في مصر.. «اعرف بقى بكام»

شهد سعر الحديد، اليوم، استقرارا في الأسعار بالسوق المصرية، وسجل سعر الحديد في شركة عز 32135 جنيهًا للطن، والعتال 39500 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، وبشاي 39700 جنيه، والمراكبي 39500 جنيه للطن، وعطية 39400 جنيه للطن.

وتنشر الوطن في السطور التالية، سعر الحديد في السوق المصرية؛ إذ سجل سعر حديد العلا 40400 جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد الجيوشي 39500 جنيه للطن، وسجل سعر الحديد الكومي 39300 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 39500 جنيه للطن.

سعر الحديد اليوم

وحقق سعر حديد العشري 39500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد المعادي 39300 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بيانكو 39000 جنيه للطن.

كما سجل سعر الحديد «مصر ستيل» 39000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد المصريين 39500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد الجارحي 34000 جنيه للطن.

أسعار الحديد الأسبوع الماضي

يذكر أن أسعار الحديد شهدت انخفاضا فى نهاية الأسبوع الماضي؛ إذ سجلت يومي الأربعاء والخميس من بداية الشهر الجاري بين 32 ألفا و50 جنيهًا و39 ألفا و500 جنيه تسليم أرض مصنع.

أسعار الحديد بالشركات

وسجل سعر الحديد الأسبوع الماضي، طن حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيهًا، وبلغ سعر طن حديد المصريين نحو 32 ألفا و50 جنيها، ووصل سعر طن حديد العشري 38 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن حديد بشاي 38 ألف جنيه.