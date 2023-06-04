وجه جديد لعروس الصعيد بعد 30 يونيو.. 293 مشروع صرف صحي ومياه بالمنيا خلال 10 سنوات

10 سنوات مرت على اندلاع ثورة 30 يونيو ضد تنظيم الإخوان الإرهاب]، وهي السنوات التي شهدت خلالها محافظات صعيد مصر باهتمام كبير من الدولة، ومن بينها محافظة المنيا التي شهد العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي العملاقة وغير المسبوقة التي بلغت 293 مشروعا، فالثورة وضعت أساس دولة جديدة تكافح من أجل التنمية وتغير شكل الحياة خاصة في القرى، بتلبية احتياجات الأهالي من خلال إنشاء مشروعات خدمية تنهي معانتهم خلال العقود الماضية.

وخلال العشر سنوات الماضية التي أعقبت ثورة 30 يونيو، شهدت المنيا 293 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بواقع 208 مشروعات صرف صحي، و85 مشروع مياه شرب.

مشروعات الصرف الصحي والمياه في المنيا

- تنفيذ 7 محطات مياه شرب وجاري تنفيذ 5 محطات.

- مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بـ 192 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

- تنفيذ وإحلال شبكات مياه الشرب بـ192 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

- تنفيذ مشروعات توسعات محطات مياه شرب قائمة.

- تنفيذ 26 محطة مياه شرب بمبادرة حياة كريمة.

- تنفيذ 27 مشروع صرف صحي تمثلت في محطات رفع وشبكات.

تنفيذ 5 محطات معالجة صرف صحي وتوسيع محطة قائمة.

- تنفيذ مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بـ192 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

- احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بـ192 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

- تنفيذ 178 مشروع صرف صحي محطات رفع وشبكات ضمن مبادرة حياة كريمة.

- تنفيذ 17 محطة معالجة صرف صحي.

- تنفيذ 13 مشروع صرف صحي خارج مبادرة حياة كريمة.

مرحلة تنمية حقيقية منذ تولي الرئيس السيسي

وقال محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، إن ثورة 30 يونيو تمثل نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية حيث رسخت قيمًا ومعاني غالية، وشهدت قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات بوحدته واصطفافه الوطني، ودعم القوات المسلحة لمطالبه.

وأكد المحافظ في تصريحات سابقة، أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية منذ عام 2014 بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث شهدت محافظة المنيا إنجازات كبيرة في كافة القطاعات، وتنفيذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات والبنية التحتية.

وأشاد المحافظ بتطورات مصر الحديثة، وتحسين البنية التحتية والنهضة الاقتصادية والعسكرية، وتصديها للإرهاب، وتثبيت أركان الدولة وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع أنحاء البلاد، وإعادة مصر إلى مكانتها الحقيقية في المشهد الدولي، مشيرا إلى أن هذه المنجزات ساهمت في إنشاء مرحلة جديدة في تاريخ مصر الحديث، وهي مرحلة الجمهورية الجديدة.