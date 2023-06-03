نفوق 7 رؤوس في حريق حظيرة مواشي بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق كبير داخل حظيرة مواشي بمدينة الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية، وتسبب الحريق في نفوق عدد من الماشية الموجودة داخل الحظيرة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

حريق بحظيرة مواشي بالدقهلية

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز الجمالية، يفيد بوقوع حريق كبير داخل خطيرة مواشي بالمركز، ونتج عنه نفوق عدد من الماشية الموجودة داخل الحظيرة، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وإخماده.

نفوق عدد من المواشي بسبب حريق بالدقهلية

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحظيرة بمركز الجمالية التابع لمحافظة الدقهلية، برفقه قوات الحماية المدنية بالجمالية وتبين نشوب الحريق في حظيرة مواشي، ملك المواطن «محمد.أ»، صاحب 65 عام، ويعمل فلاح، من سكان الجزيرة بمركز الجمالية بالدقهلية.

وتسبب الحريق في نفوق 7 مواشي من بينهم حصان ونعجة وإصابة 2 جاموسة دون وجود أي خسائر بين الأهالي، و تحرر عن ذلك محضر وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.