تفاصيل جريمة حلوان.. شاب ينهي حياة ابن عمته بسبب خلافات بينهما

جريمة مأساوية وعمل إجرامي شهدته منطقة أطلس بمدينة حلوان جنوب القاهرة، عندما أقدم شاب على إنهاء حياة ابن عمته داخل منزل العائلة في عز النهار، بسبب خلافات بينهما وصلت إلى طريق مسدود، وشرع في قتل 6 آخرين من عائلته، وجرى نقل جثة الشاب الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

جريمة داخل منزل العائلة

تعود تفاصيل الواقعة بدأت الجمعة قبل الماضية، عندما ورد لقسم شرطة حلوان، بقيام شاب بإشعال النيران في منزل العائلة، وتسبب في إنهاء حياة ابن عمته حرقًا وشرع في قتل 6 آخرين بسبب خلافات بينهما، بالانتقال والفحص تبين أن المتهم «أ ج» يبلغ من العمر 26 عامًا قام بشراء ثلاث زجاجات نفط، وألقى الأولى والثانية على باب الشقة وإشعال النيران، وألقى محتويات الزجاجة الثالثة على جسد ابن عمته وإشعال النيران في جسده، تسبب في حروقه بنسبة 80% وفارق الحياة متأثرًا بإصابته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

وخضع المتهم لجلسة تحقيق، كما اصطحبته القوة الأمنية إلى مسرح الواقعة لتمثيل الجريمة وشرحها بالصوت والصورة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى

أحد الجيران كشف في حديثه لـ«الوطن»، أن المتهم كان دائما ما يفعل مع أفراد أسرته مشاجرات بسب خلافات بينهما، ووقت الواقعة حاولنا منعه من أن يفعل الواقعة، ولكن ارتكب الواقعة في غفلة للجميع، وعلى الفور أخمدنا النيران التي اشتعلت في باب المنزل، ونقلن المجني عليه إلى مستشفى حلوان العام ومنها إلى مستشفى قصر العيني ثم مستشفى الشيخ زايد، وتبين أن جسده به حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بنسبة %80، وتم حجزه بالرعاية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعى، وبعد يومين حدث توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي لمدة نصف ساعة، ولم يحدث استجابة وتوقف وفارق الحياة.