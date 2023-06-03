استقرار أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت.. 80 جنيهاً للبلدي

استقرت أسعار الدواجن، اليوم السبت 3- 6- 2023، في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، حيث يتراوح السعر ما بين 63 إلى 64 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 70 و73 جنيهاً للكيلو، وتصل إلى 80 جنيهاً في بعض المناطق، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر ما بين 78 و80 جنيهاً للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ «الساسو» ما بين 70 و72 جنيهاً للكيلو، فيما بلغ سعر الأمهات البيضاء 58 جنيهاً للكيلو.

سعر الكتكوت في الأسواق اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 6.5 و11.5 جنيهات، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 10.5 و11.5 جنيهات، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 5.5 و6.5 جنيهات، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 7.5 و8.5 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 8 و9 جنيهات.

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم، يتراوح ما بين 29 و30 جنيهاً، كما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 10.5 و11.5 جنيهات.

استقرار أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 93 و93.75 جنيه، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر حول نفس المعدل، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 116 و117 جنيهاً.