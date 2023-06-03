إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق «القاهرة - السويس»  

شهد طريق «القاهرة - السويس» اليوم السبت، حادث تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر عن إصابة شخصين، بإصابات متفرقة، وجرى نقلهما إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم، ذلك بعد تقديم التأمين الطبي اللازم بموقع الحادث، من قبل رجال الإسعاف.

بلاغ بالحادث

وكان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغاً من سائقي السيارات المارة، على طريق «السويس - القاهرة»، بوقوع حادث تصادم سيارتين ووقوع إصابات، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف، محافظة السويس، بسيارتي إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم، ولنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث تبين تعرض سيارتين ملاكي لحادث تصادم أسفر عن مصابين اثنين

معاينة الحادث

ومن جانبها توجهت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، حيث تبين حدوث تصادم بين سيارتين طريق القاهرة - السويس تحت وصلت أم قمر اتجاه القاهرة مصابين اثنين تم نقلهما إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، حيث جرى إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة للوقوف على الحالة الصحية لكل مصاب.

تم تحرير محضر بالحادث لتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق