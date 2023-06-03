تخريج الدفعة الثانية لأول فرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة جامعة جزيرة الأمير إدوارد (UPEI)

تستعد مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، المستضيفة لفرعي جامعتي جزيرة الأمير إدوارد وتورونتو متروبوليتان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من طلاب أول فرع للجامعات الأجنبية في مصر، وهي جامعة جزيرة الأمير إدوارد(UPEI) ، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 يونيو الجاري، الساعة السابعة مساءً، بمقر مؤسسة الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الكندي في مصر، مارك جى سكوليون، ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية.

تشهد جامعة الأمير إدوارد نمواً في أعداد الخريجين في هذه الدفعة، مما يدل على نجاح تجربة الجامعات الأجنبية في مصر، حيث يحمل الخريجون شهادة دولية صادرة من الجامعة الأم في كندا وجهات الاعتماد الكندية، فضلاً عن المجلس الأعلى للجامعات وهو ما يوفر للطلاب فرص عمل فورية سواء داخل مصر أو خارجها بكل سهولة.

كما يستقبل فرع الجامعة بالقاهرة عددا من الطلاب الذي سافروا لاستكمال دراستهم بالجامعة الأم في كندا وعادوا إلى مصر خصيصا لتأدية مراسم التخرج من فرع القاهرة، فيما يعبر عن تواصل الجامعتين ومرونة الاجراءات بهما، ويشجع مزيدا من الطلاب الجدد على الالتحاق بهذا النموذج الذي يجمع بين أفضل ما في الثقافتين الكندية والمصرية.

جدير بالذكر أن الدراسة بفرع جامعة الأمير إدوارد بالقاهرة تضم كلاً من كلية هندسة التصميم المستدام، وتشمل تخصصات الميكاترونكس والطاقة المستدامة، فضلا عن كلية علوم الكمبيوتر والرياضيات، وتشمل تخصصات برمجة ألعاب الفيديو وتصميم الواقع الافتراضي، وتحليل البيانات، وتحليل الأعمال، وكلية إدارة الأعمال، وتشمل تخصصات المحاسبة، وريادة الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، والتنظيم المؤسسي.