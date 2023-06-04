قصة قهوجي عين شمس.. انتهت حياته على يد مسجل خطر بسبب المخدرات

10 سنوات كانت مدة سكن مجدي محمد صاحب الـ31 عامًا في مدينة عين شمس بالقاهرة، لم يكن يدري أن بعد تلك المدة أن حياته ستنتهي بهذه الطريقة المأساوية، طعنًا باستخدام سلاح أبيض في مدخل عقار يسكن به على يد جاره، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة بمدخل العقار

تفاصيل الجريمة كانت على ألسنة الكثير من سكان شارع السيد أحمد بدائرة قسم شرطة عين شمس، أول أمس الخميس بعدما حضرت سيارة الشرطة والإسعاف وفريق الإدلة الجنائية وتبين العثور على جثة شاب يدعى «مجدي محمد» قهوجي، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في القلب على يد جاره يدعى «ج م» كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وألقت القبض على المتهم وخضع لجلسة تحقيق، كما اصطحبته القوة الأمنية إلى مسرح الواقعة لتمثيل الجريمة وشرحها بالصوت والصورة.

حبس المتهم

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

شاهد المتهم وبرفقة آخرين يتعاطون المخدرات

«الوطن» تواصلت مع أحد جيران الواقعة، الذي أكد أن المتهم كان يفتعل المشادات مع المجني عليه بسبب أن المتهم يتعاطى المخدرات أسفل منزله، وعندما عاتبه اعتدى عليه بالضرب، ويوم الواقعة بعد الساعة الرابعة عصرًا الضحية كان عائدًا من تأدية صلاة العصر، وشاهد المتهم وبرفقته آخرين يتعاطون المخدرات في مدخل العقار وعندما رفض المشهد قام المتهم بتسديد طعنة نافذة في جسده.

الضحية يسكن بالمنطقة منذ 10 سنوات

وأضاف أن الضحية يسكن بالمنطقة منذ 10 سنوات، لم يفتعل أي مشادة كلامية مع أحد، ويتمتع بحسن الخلق ولم يكن له خلافات مع المتهم: «اكتشفنا الواقعة بعدها بـ12 ساعة كان منظر يحزن والجميع في حالة حزن شديدة عن الواقعة التي علموا بها».

العقوبة القانونية للمتهم

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد عزت، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».