إصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

أصيب شاب بكسر في مفصل الركبة وجروح قطعية في حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بنطاق مركز الزقازيق بالشرقية، وتم نقله لمستشفى الأحرار التعليمي لتقديم الإسعافات الطبية له، وتحرر المحضر اللازم.

تصادم شاب في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من الأهالي بمحيط الحادث الذي تصادم فيه الموتوسيكل مع التروسيكل بنطاق دائرة مركز شرطة الزقازيق، ما أدى إلى إصابة صبي بكسور وجروح قطعية جراء الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتقديم الإسعافات الطبية له.

نقل المصاب للمستشفى

دفعت هيئة الإسعاف بالشرقية بسيارة إلى موقع الحادث لنقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي، فيما أبلغت إدارة المستشفى مركز شرطة الزقازيق باستقبالها حالة شاب مصاب جراء حادث تصادم بين موتوسيكل وتروسيكل.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير حركة المرور أمام المركبات والمارة.