تفاصيل افتتاح أول سوق للسيارات ببنها.. بيع واشتري عربية في أمان

تحت شعار«بيع واشتري عربية عندنا في أمان» أعلنت محافظة القليوبية افتتاح أول سوق للسيارات المستعملة رسميا في المحافظة غدًا بمدينة بنها، والمقرر إقامته فى منطقة عزبة البرنس يوم السبت أسبوعيا وأشارت المحافظة في بيان لها اليوم إن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم وجّه بتوفير جميع الخدمات بسوق السيارات الجديد في مدينة بنها الذي يشمل السيارات المستعملة والجديدة وتوفير كل سبل الراحة والأمان.

موعد بدء العمل في سوق السيارات الجديد ببنها

فيما أكد محافظ القليوبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر البدء بالعمل الفعلي بالسوق غدا السبت 3 يونيو، وسيتم الدخول مجاني لجميع السيارات سواء السيارات المستعملة أو الجديدة على أن يتم تطبيق رسوم الدخول بعد 4 أيام عمل.

أوضح المحافظ أنه يمكن الوصول إلى السوق في مدينة بنها بالقليوبية بالنسبة للقادم من محافظة القاهرة تجاه الإسكندرية دخول المدينة من مفارق الزقازيق حتى الوصول للسوق أو نزول نزلة كوبري المنصورة أو محور شرق الرياح التوفيقي الجديد والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس، وكذلك نفس الطريق للقادم من الطريق الزراعي من محافظة الإسكندرية متجهًا للقاهرة.

أما القادم من محافظات شمال الدلتا دمياط والدقهلية عليه أن يسلك طريق كفر شكر بنها والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس.

أضاف المحافظ أنه جارٍ حالياً التنسيق مع الشهر العقاري لتوفير سيارة الشهر العقاري المتنقلة كل سوق أو توفير مقر ثابت لهم على مدار اليوم بالكامل من الساعة السادسة صباحاً حتى خروج آخر سيارة متواجدة بالسوق ووفقا للعمل بقانون المحال العامة الذي حدد مواعيد نهاية العمل، لسرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية للبائع والمشتري.

خدمات لضمان خدمة متميزة بسوق سيارات بنها

وأضاف المحافظ أنه أيضا يتم التنسيق مع الحماية المدنية بالقليوبية، وكذلك مديرية أمن القليوبية، وإسعاف القليوبية، وأيضا توفير ميكانيكي وكهربائي بالسوق في حال إذا ما أراد المشتري فحص السيارة ميكانيكيا وكهربائيا قبل التحرك بها من السوق للتأكد من سلامتها، موضحاً أن المكان مؤمن بالكامل وأن السوق محاط بسور بالكامل، مشيرا إلى أن رسوم الدخول للسيارات المحددة سيتم تطبيقها في مرحلة مقبلة بعد 4 أسواق مبدئية لحين انتهاء التشغيل التجريبي، حيث سيتم إعادة تقييمها وتثبيتها على سعر نهائي بعد انتهاء التشغيل التجريبي.

وأوضح المحافظ أنه يتم فتح باب الدخول مجانا لجميع السيارات سواء المستعملة أو الجديدة لمدة شهر كامل 4 أيام عمل على أن يتم تحديد رسوم الدخول بعد انتهاء هذه المدة حتى يتعرف أصحاب السيارات على مكان السوق وبدء العمل الرسمي.