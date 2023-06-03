الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على 4 محافظات خلال الساعات المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة بمحافظات شمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية، حيث أشارت آخر صور للأقمار الصناعية إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على تلك المناطق، كذلك فإن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

طقس الأسبوع الجاري في المحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحديدًا من غدًا الأحد 4 يونيو 2023، وحتى الخميس 8 يونيو 2023 على مختلف المحافظات، والظواهر الجوية المتوقعة، طبقًا لتوقعات الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة معتدل الحرارة على كافة الأنحاء في الصباح الباكر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري في فترة النهار، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا. معتدل الحرارة على كافة الأنحاء ليلًا.

توقعات درجات الحرارة الأيام القادمة في المحافظات

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في المحافظات المصرية في الفترة من الأحد 4 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو 2023 كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري، 33: 36 للعظمى، ومن 21 : 23 للصغرى، والسواحل الشمالية من 27: 34 للعظمي، و20: 22 للصغرى، ومن 38: 40 درجة للعظمى بجنوب سيناء، ومن 25: 27 للصغرى، ومن 38: 41 للعظمى في شمال الصعيد، و24 للصغرى، ومن 43: 45 للعظمى في جنوب الصعيد، إلى 27: 29 للصغرى.

الظواهر الجوية المتوقعة والأمطار الأيام القادمة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية فرص لسقوط الأمطار خفيفة غدًا الأحد على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشرقية وخليج السويس على فترات متقطعة، التي تكون خفيفة ومتقطعة أحيانا بنسبة حدوث 20%.

الظواهر الجوية المتوقعة والرياح الأيام القادمة

من المتوقع نشاط للرياح في عدد من المحافظات المصرية غدًا الأحد، وبخاصة مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تستمر الرياح الأحد على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة من الأحد 4 يونيو إلى الثلاثاء 6 يونيو، وتواصل هبوبها الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الشبورة المائية

ومن المتوقع تكون الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد في الفترة من الأحد 4 يونيو وحتى الأربعاء 7 يونيو.