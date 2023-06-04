«هذا الصباح» يبرز ملف الوطن.. «استراتيجية جديدة لإصلاح التعليم»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين سارة سراج وباسم طبانة، المُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن دور المرأة في ثورة 30 يونيو، بعنوان «30 يونيو.. عظيمات مصر تقدمن الصفوف»، وآخر حول ملف التعليم المطروح على طاولة الحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. استراتيجية جديدة لإصلاح التعليم».

المرأة في 30 يونيو

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ المرأة تحمّلت الكثير خلال الأزمات التي مرّت بها مصر في الفترات السابقة، مشيرة إلى أنّ المرأة المصرية لعبت دورا مهما وحيويا في ثورة 30 يونيو، متابعة: «أنا من الناس اللي أمي وأبويا ربوني على إن حب الوطن قبل أي حاجة في العالم».

ملف التعليم بالحوار الوطني

وعن الحوار الوطني، أضافت «الشوباشي»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ التعليم أساس كل شيء يتم بنائه فيما بعد، فمن خلال التعليم يتم تخريج دفعات مختلفة من التخصصات، فمثلا نجد المهندس والدكتور وآخر عبقري في الرياضيات وغيرهم، لافتة إلى أنّ مصر مليئة بالمواهب والعبقريات في كل المجالات.