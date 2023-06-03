استقرار في أسعار الأسماك بالمحافظات.. «اعرف كيلو البلطي بكام»

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بأنواعها المختلفة، اليوم السبت، استقرارا في الأسعار داخل الأسواق المحلية لوفرة المعروض منها.

يعتمد العديد من المواطنين على الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام في نظام غذائهم اليومي، لأنها تحتوي على أهم العناصر والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الجسم وهي من الأكلات المفضلة فى المجتمع المصري.

وتستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم، حيث استقرت أسعار الأسماك اليوم بالأسواق المحلية، نتيجة وجود كميات جيدة منها بالأسواق، ما أدى لحدوث الاستقرار، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 70 إلى 80 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 120 إلى 150 جنيها، وكيلو الجمبري الوسط ما بين 220 إلى 300 جنيه للكيلو.

استقرار في معظم أنواع الأسماك

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو قشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه، ويتراوح سعر الفيليه البلطي ما بين 40 إلى 200 جنيه، كما يتراوح سعر سمك البلطي 1 ما بين 68 إلى 72 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري 1 ما بين 70 إلى 90 جنيها حسب الحجم، كما يتراوح سعر سمك موسى ما بين 170 إلى 270 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 60 إلى 90 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السردين المجمد ما بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

أسعار الجمبري

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 1 ما بين 290 إلى 370 جنيها، كما يتراوح سعر الجمبري 2 ما بين 190 إلى 290 جنيها، ويتراوح سعر كيلو سمك المرجان 2 ما بين 34 إلى 44 جنيها حسب الحجم، كما يتراوح المرجان المجمد ما بين 20 إلى 30 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري 2 المجمد ما بين 100 إلى 250 جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 140 إلى 260 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 إلى 170 جنيها حسب الحجم والنوع.