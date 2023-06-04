المشدد 8 سنوات وغرامة 60 ألف جنيه لعامل بتهمة تعاطي المخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في اتهامه بالاتجار وتعاطي المخدرات، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمة الثانية، لاتهامه بالاتجار وتعاطي المخدرات بدائرة قسم ثانٍ سوهاج بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر.

أحداث الواقعة وضبط المتهم

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي 2022، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهم المدعو «خ.ن» تهمة إحراز جوهر مخدر الميثامفيتامين بقصد الاتجار لتعد تلك التهمة الأولى، وتهمة إحراز جوهر مخدر الحشيش وجوهر مخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي لتعد التهمة الثانية.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات في سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف نية للتهمة الأولى و3 سنوات وسجن وغرامة 10 آلاف جنية في التهمة الثانية.