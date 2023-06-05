حوادث اليوم: تحرير 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية بضبط عدد من القضايا والخارجين على القانون وتحرير عدد من القضايا والمخالفات فى محافظات الجمهورية، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالي، ترصد "الوطن" أبرز تلك الوقائع والضبطيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

حملات الداخلية تنفذ 62 ألف حكم قضائي

وتمكنت الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية من ضبط عدد من الخارجين على القانون بالمحافظات، حيث قامت الحملات بضبط 277 قضية مواد مخدرة بإجمالي 294 متهمًا.

كما قامت بضبط 38 متهمًا بحوزتهم 42 قطعة سلاح ناري، ونفذت 62371 حكما قضائيا متنوعًا، وأسقطت الحملات تشكيلين عصابيين، كما قامت بضبط 23 متهما هاربا، و17 متهما بأعمال بلطجة.

سقوط عصابة سرقة الأعمدة الحديدة فى السيدة زينب

وفي منطقة السيدة زينب، تمكنت حملة أمنية من المتهمين بسرقة الأعمدة الحديدة من داخل إحدى مخزن بإحدى المدارس بالمنطقة، إذ توصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهمين وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهم، وتبين أنهم 6 أشخاص و اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الباب، وبيع المسروقات بالبيع لدى عميلهم تاجر خردة "سيئ النية"، وتم ضبطه وبحوزته كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأنّ المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة، وباستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

ولم تتوقف الحملات الأمنية، إذ قام قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بضبط 12208 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، بالإضافة إلى ضبط 1554 قضية مخالفات في مترو الأنفاق.