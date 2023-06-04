البنك الزراعي المصري يفتتح فرعا جديدا في السويس

استقبل اللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وذلك بمناسبة قيام البنك بافتتاح أحدث فروعه بمحافظة السويس.

قدم المحافظ التهنئة لقيادات البنك الزراعي المصري بافتتاح الفرع الجديد مؤكدا أنه سيكون إضافة للقطاع المصرفي في المحافظة لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية التي يحتاجها أبناء السويس في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

جهود البنك لتحقيق التنمية الزراعية

وثمن المحافظ الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق التنمية الزراعية والريفية برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك مشيراً إلى أهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية المستقبلية الشاملة .

قام العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة نائباً عن المحافظ وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك بافتتاح الفرع الجديد بميدان إسماعيل يس بحي السويس بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تقديم كافة الخدمات المصرفية

تم إنشاء فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية كافة احتياجات العملاء بالإضافة لمركز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل والتي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.