رئيس تحرير الأهرام ويكلي: أستبعد مواجهات عسكرية بين أمريكا والصين

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إنَّه يستبعد حدوث مواجهات عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بشكل كبير، مؤكداً على وجود تحضيرات لخطوات أمريكية بالمنطقة تتضمن اندفاع أمريكي نحو إقامة شراكات واسعة بمنطقة آسيا والباسفيك.

المنظور الأمريكي لتواجدها بمناطق النفوذ الصيني

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ منظور الولايات المتحدة لتواجدها بمناطق نفوذ بكين يستند إلى الفلسفة الأمريكية التي ترى أنَّ هذه الشراكات تؤدي إلى تقارب دول المنطقة ومساعدتها في إبقائها مناطق حرة ومفتوحة أمام التجارة العالمية وآمنة أمام المصالح المشتركة لكافة الدول وتأمين التجارة العالمية من هذه المنطقة بشكل كبير.

الصين ترى في التحركات الأمريكية استفزاز صريح

أوضح رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أنَّ الجانب الصيني يرى أنَّ كل ما تفعله الولايات المتحدة استفزاز صريح وواضح للمصالح الصينية من توسعة التحالفات الأمريكية والمناورات الأخيرة في المضيق مع الجانب الكندى، ويناقض السلوك الأمريكي الذي يحاول التقارب مع بكين.