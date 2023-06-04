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برلماني: حالة الحوار الوطني جديرة بالاحترام.. ولا حاجة لثقافة الإجماع

كتب:

شريف سليمان
08:56 م | الأحد 04 يونيو 2023
النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ حالة الحوار الوطني في حد ذاتها عملية جديرة بالاحترام، مشددًا على أنه لا توجد حاجة للوصول إلى ثقافة الإجماع، لأننا خُلقنا مختلفين، والأفكار السياسية التي نتبناها مختلفة.

نجاحات كبيرة للتنسيقية

وأضاف «مقلد» خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هذه هي القناعة المترسخة لدينا في التنسيقية، واستطعنا أن نقدم بها نموذج نجاح استمر لعدد من السنوات في أحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار».

تنظيم ورش عمل لمناقشة القضايا 

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «هناك بعض الأمور قد يحدث عليها عدد من التوافقات، بعد جلسات وورش عمل، والقابل للتطبيق عمليا يتم تنفيذه على أرض الواقع، وبالتالي فإن مسألة الإجماع والتوافق في الحوار الوطني لا تشغلني بشكل كبير، لكن الحوار في حد ذاته وعرض كل الرؤى والأطروحات وصولا للأفضل في التوصيات والقابلية في التنفيذ والتطبيق هو ما يهمني بشكل أكبر».

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بقلم شريف سليمان