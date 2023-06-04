«التعليم العالي»: الجامعات نجحت في محو أمية مليون شخص

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم العالي والبحث العلمي أحد القطاعات المهمة في الدولة المصرية التي حظيت باهتمام القيادة السياسية تخطيطا وتنفيذا ومتابعة، وكل مؤسسات الدولة المصرية دعمت هذا الملف لكل يثمر ونرى نتيجة ذلك اليوم.

الجامعات تساهم في حياة كريمة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الجامعة المصرية أصبحت منفتحة على المجتمع المحيط، وكل الجامعات المصرية ساهمت في مبادرة حياة كريمة وحملات محو الأمية، إذ محت خلال السنوات الثلاث الماضية أمية مليون مواطن وهذا عدد كبير.

وأشار إلى أن الجامعات أيضا تساهم في حملات التوعية والطب البشري وطب الأسنان والحملات البيطرية وخدمة الزراعة، والتواجد في المجتمع الريفي والإقليمي، كل ذلك ترجم في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقت في 7 مارس الماضي.

رؤية شاملة للتعليم العالي

ولفت إلى أن الاستراتيجية تضع رؤية شاملة للتعليم العالي في مصر، فلم يعد التعليم فقط مجرد بأن يلتحق الطالب بالجامعة ويحصل على التعليم الأكاديمي ولكن المسألة أكبر بكثير.