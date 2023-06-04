عضو «تشريعية النواب»: يجب منح مزيد من الصلاحيات للمحافظ لممارسة أعماله

قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من الضروري خلق لا مركزية حقيقية داخل المحافظات، لتفعيل العديد من القوانين المهمة، مثل سياسة الشباك الواحد، التي لم تفعل حتى الآن.

وهدان: تواجد فعلي لمجلس الوزراء والمحليات بالمحافظات

وأضاف «وهدان»، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تحقيق اللا مركزية بالمحافظات، لن تتم بدون تواجد مجلس وزراء ممثلاً عن الجهاز التنفيذي للدولة وكذلك المحليات.

المحافظ لا يملك القرار في ظل الظروف الحالية

تابع عضو اللجنة التشريعية بـ مجلس النواب، أنَّه على سبيل المثال، لا يملك المحافظ في ظل الظروف الحالية القرار، ودوره الإشراف على الأعمال المختلفة بالمحافظة فقط، مشيرًا إلى أهمية منحه مزيد من الصلاحيات، فضلا عن الاختصاصات التي تخول له إدارة العديد من الأعمال المهمة، مثل الإشراف أو التدخل في أعمال المواني أو المطارات أو حتى أراضي الأوقاف، أو أي سلعة مميزة يمكن الاستفادة بها داخل المحافظة.

وأكد «وهدان»، أنَّ تحقيق لا مركزية حقيقية بالمحافظات، تعني إمكانية أن تعطي جميع الوزارات تفويض كامل للمحافظ لممارسة جميع الأعمال التي تقع تحت دائرته واختصاصه الجغرافي.