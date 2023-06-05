في ذكرى وفاته.. سر إيفيه «شفيق يا راجل» لمحمد نجم

يُعد الفنان محمد نجم، الذي تحل ذكرى وفاته الرابعة اليوم الاثنين، إذ رحل عن عالمنا في 5 يونيو لعام 2019، من أبرز فناني الكوميديا، إذ كانت لديه «لزمات» يشتهر بها، ولازالت عالقة في أذهان الجمهور، فقد أثرى خشبة المسرح بالعديد من الأعمال الكوميدية.

ويُعتبر إيفيه «شفيق يا راجل» من أبرز الـ«لزمات» التي اشتهر بها محمد نجم، حيث كشف كواليس هذا الإيفيه الذي ردده في مسرحية «عش المجانين» أمام حسن عابدين، إذ قال في حوار له مع الإعلامي وائل الإبراشي: «إنّ هذه اللزمة ليست مكتوبة في النص، بينما ارتجال منّي».

قصة إيفيه لمحمد نجم تعلق به الجمهور

وأضاف محمد نجم، أنّ «أداء الإيفيه، تعلق به الجمهور، لذلك كان هذا سر النجاح»، موضحًا «الإيفيه ده جالي لما نسيت النص، تُهت لثواني.. وحبيت أداري على نفسي، نزلت تحت ناحية المُلقن، وقعدت أقول له يا شفيق.. يا راجل.. يا راجل قول المكتوب عندك.. يا شفيق».

وتابع محمد نجم خلال حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي: «كنت كل لما أقول الإيفيه، الناس تضحك جامد، وقعدت أقوله كل شوية، لما عجب الجمهور».

وتدور أحداث مسرحية «عش المجانين» حيث يرغب شريف، أن يتزوج من أماني، ولكن والدها جاد الحق متولي عويس، يشترط أن تتزوج شقيقتها تهاني أولًا لأنها الكبيرة، فتتفق أماني مع شريف على أن يتنكر في دور شخص قادم لخطبة أختها حتى يستطيعان إكمال زواجهما.