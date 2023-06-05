موعد غلق التقديم لأولى ابتدائي ورياض الأطفال في الشرقية.. ننشر الرابط

يستعد أولياء الأمور في محافظة الشرقية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويترقب الطلاب الجدد من الأطفال الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى رياض الأطفال الرسمي لغات kg1 ورياض الأطفال الحكومي التقديم لبدء عام دراسي جديد، هذا وقد حددت مديرية التربية والتعليم فترة زمنية لتقديم ملفات الأطفال للالتحاق بالمدرسة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن بدء موعد التقديم في الدراسة لطلاب الصف الأول الابتدائي والأطفال الراغبين في الالتحاق برياض الأطفال الرسمي لغات والآخر الحكومي kg 1، هذا وحددت المديرية الفترة الزمنية للتقديم على مدار شهر يونيو بدءا من 1 من الشهر الجاري وحتى 30 من ذات الشهر.

كيفية تقديم الطلاب للصف الأول الابتدائي:

وأشارت مديرية التربية والتعليم أن التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بمحافظة الشرقية الكترونيا عن طريق ولي أمر التلميذ على أن يكون التقديم من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:

https://parent.emis.gov.eg/

من خلال استخدام الرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور التي تم إنشائها مسبقا قبل التقديم على الموقع.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال:

وحددت مديرية التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للأطفال الراغبين في التقديم في مرحلة الصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال الرسمي لغات والحكومي كالتالي:

الأوراق المطلوبة للتقديم:

بطاقة صحية.

شهادة ميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي للأب.

صورة بطاقة الرقم القومي للأم.

ملف الصف الأول الابتدائي.

عدد 3 طابع بريد.

توقيت التقديم للصف الأول الابتدائي

هذا وقد فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي بمحافظة الشرقية ورياض الأطفال الحكومي ورسمي لغات kg1 منذ 1 يونيو وحتى 30 منه وبذا يستمر التقديم لنحو شهر.