رفض دعوى التعويض ضد تامر أمين وقناة النهار بسبب واقعة إهانة الصعيد

قضت المحكمة الاقتصادية الاستئنافية حكمها في الدعوى المحالة إليها من محكمة أول درجة، ضد الإعلامي تامر أمين وقناة النهار بسبب واقعة إهانة أهالي الصعيد، بالرفض وتأييد حكم تغريم عبدالناصر زيدان بتعويض 200 ألف جنيه لصالح تامر أمين.

إهانة فئة من أهل الصعيد

وتعود وقائع القضية التي حملت رقم 425 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، عندما تقدم المدعي بالحق المدني والمحامي حسين المطعني بإقامة ادعائه المباشر بصفته أحد أبناء الصعيد متهما فيه تامر أمين بإهانة وتحقير فئة من أهل الصعيد، وذلك بعدما ذكر «أمين» في برنامجه المذاع بقناة النهار أنَّ «الريف في الصعيد فيه ناس بتخلف الأولاد والبنات علشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات ويصرفوا على أهلهم مش عشان يتعلموا ويتوظفوا»، على حد قوله.

وهذا على عكس ما ذكره مقدم الجنحة ضد الإعلامي تامر أمين، قائلًا: إنَّ المرأة في حياة الصعيدي مصونة، وهي أشبه بالكنز، عاش طول حياته من أجل حمايته، ليتجسد شعور الغيرة في أشد صورة على زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته، ليصل حتى إلى بنات قريته، فكثير ما سمعنا جملة واصفة حال أصله الصعيدي ودمي حامي.

تامر أمين يعتذر لأهالي الصعيد

وظهر بعدها «أمين» في نفس البرنامج وقدم اعتذاره عن إهانته لكل أهالي الصعيد، قائلًا: «بقدم اعتذاره بشكل واضح وصريح، وفي كل مكان في مصر اللي زعلانين مني، أنا ولا هكابر ولا أقاوح، لأن أنا من الناس اللي لما بتحس أن الناس زعلانة منها بتعتذر».

وقال المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامى تامر أمين، إنه بصدور حكم المحكمة الاقتصادية الاستئنافي تم إغلاق آخر القضايا التي أقيمت ضد موكله بتهمة سب وقذف أهالي الصعيد.