على ربيع يحتفل بنجاح فيلمه «بعد الشر»: «شكرا للجمهور من كل قلبي»

حرص الفنان على ربيع، على الاحتفال بنجاح فيلمه الجديد «بعد الشر»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، ويحقق إيرادات مرتفعة.

على ربيع يشكر الجمهور بعد نجاح فيلمه

ونشر على ربيع صورة له من أحدي مشاهد فيلم «بعد الشر»، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «الحمد لله للنجاح الكبير لفيلم بعد الشر في كل البلاد وشكرا من كل قلبي لكل الناس اللي بتبعتلي كلام حلو ودايما بتحفزني إني أعمل أفلام أحلى إن شاء الله الي جي أحلى وأقوى».

وحقق فيلم «بعد الشر» في جميع دور العرض بمصر، إيرادات تصل إلى 46 ألف جنيه، ليحتل المركز الرابع بين الأفلام المعروضة بالسينمات.

تفاصيل فيلم بعد الشر لعلي ربيع

تدور أحداث فيلم «بعد الشر»، حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح، فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب مشمش.

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، شيرين، سليمان عيد، ملك قورة، وغيرهم.