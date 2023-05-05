313 ألفا إيرادات فيلم بعد الشر في يوم واحد.. بطولة علي ربيع

حقق فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، تقدر بـ313 ألفا و202 جنيه، وتجاوزت إيراداته الـ10 ملايين جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2023، حيث وصل إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات بعد فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، ويوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وذلك حسب إيرادات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم بعد الشر

تدور أحداث فيلم بعد الشر، حول سولي، الذي يهرب من زوجته، ليجد نفسه في علاقة عاطفية مع فتاة أخرى، وبسبب تعويذة سحرية تقع الكثير من المشاكل في إطار كوميدي.

أبطال فيلم بعد الشر

يشارك في بطولة الفيلم علي ربيع، أس أش، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ميرنا نورالدين، رنا رئيس، هالة فاخر، شيرين، سليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

كنكة قهوة

وتصدرت الأغنية الدعائية للفيلم محركات البحث والتي تحمل اسم كنكة قهوة، ويشارك في الغناء بها كل من عبد الباسط حمودة، محمود الليثي، حمدي بتشان، حسن الخلعي، كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.