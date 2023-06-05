3 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية في الفيوم

ساهمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم بالاشتراك مع جمعية الأورمان، في تنفيذ نحو 3120 عملية جراحية، وقسطرة علاجية مجانية، لمرضى القلب الغير القادرين وأفراد الأسر الأولى بالرعاية من خلال تنظيم سلسلة قوافل طبية موسعة، وذلك ضمن الحفاظ على صحتهم، ولتخفيف الأعباء الصحية عن كاهل المرضى من الأسر البسيطة، خاصة مرضى القلب.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الجمعيات الخيرية في محافظة الفيوم، تعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى".

وأعربت وكيل وزارة تضامن الفيوم، عن شكرها لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدَا في الدفع بجهود التنمية، مثمنةً جهود جمعية الأورمان الرائدة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالقرى.

دعم الخدمات الطبية ومرضى القلب

من ناحيته، أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أنّ دعم مرضى القلب يأتي استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا.

التخفيف من معاناة مرضى القلب

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية مما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي محافظة الفيوم، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز المحافظة.

استقبال الأطفال مرضى ثقب القلب

وأشار شعبان إلى أنّ جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال، بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني، وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجمعية نجحت، وحتى الآن من إجراء نحو 53 ألف عملية قلب مفتوح، وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تمامًا.