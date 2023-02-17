جنازتان لعريس الدقهلية وحماته في ليلة واحدة.. ماتا قبل شراء «الشبكة»

شيع أهالي قريتي طنبول الكبرى، والسلام الجديدة التابعتين لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، في حالة من الحزن الشديد جنازتي العريس «محمد سليمان» وحماته «نبيلة إبراهيم»، وسط مشاهد مؤلمة للجميع بعد أن أوجع رحيلهما جميع أهالي القريتين، ليخرجوا خلفهم ويودعونهم إلى مثواهم الأخير.

وكان محمد في طريقه إلى شراء «الشبكة» برفقه عروسه ومجموعة من الأهالي، إلا أن القدر لم يسعفهم واصطدم ميكروباص الأهالي بعمود إنارة على الطريق، ما تسبب في سقوط الميكروباص في المياه بالقرب من قريه السلام الجديدة التابعة لمركز السنبلاوين، وحاول محمد إنقاذ الأهالي من الغرق، إلا أنه توفى فور نزوله للمياه، ولحقت به «نبيلة» أم العروس، ليتحول الفرح إلى مأتم سيطرت الدموع محل الزغاريد، ومحى البكاء الفرحة.

القريتان تتشحان باللون الأسود

واتشحت قريتي السلام الجديدة وطنبول الكبرى باللون الأسود دليل على حزنهم على فراق اثنين من أبنائهم بعد حادث أليم راحو ضحيته، وقامت الأهالي بتشييع جنازتهم عقب استلامهم من مشرحه مستشفى السنبلاوين المركزي إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة بالقريتين، إذ تم دفن «محمد» بمسقط رأسه بطنبول الكبرى، ودفن «نبيلة» بقرية السلام الجديدة.

فرح يتحول لمأتم

انتشرت حاله من العبوس والصدمه على وجوه أهالي القريتين خاصه أهالي قريه محمد، إذ كان في مقتبل عمره، ويستعد لخطوبته في الغد، لكن تحول كل شيء إلى كابوس مؤلم ظهرت ملامحه على وجوه أسرته بعد رحيله في ليله وضحاها، فكان معهم منذ قليل عريس أكمل استعداداته لخطوبته في الغد، إلا أن كل شيء تبخر وأصبح تحت الرماد.