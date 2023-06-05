مفيد شهاب لـ«القاهرة الإخبارية»: حرب الاستنزاف كانت بداية انتصار قوي

قال الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية الأسبق، إن إسرائيل رغم فوزها في 5 يونيو بنت جدارا عازلا وهو خط بارليف، على مانع مائي كبير وهو قناة السويس، وأمام هذين العائقين الكبيرين قالوا باستحالة أن تعبر القوات المصرية أو غيرها إلى سيناء، إنما القوات المصرية بتصميمها وإرادتها واعتمادها على أبناء الشعب المصري، وبعد ما تم إعادة تسليح القوات المسلحة من جديد من الصفر، إلى أن أصبحت في مركز القوة.

عملية ميناء إيلات وضرب السفينة إيلات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر استطاعت خلال 6 سنوات من 67 حتى 73 أن تقوم ببعض العمليات التي تؤرق إسرائيل، خلال ما نسميه بحرب الاستنزاف، وهي بعض العمليات الناجحة التي قامت بها القوات المصرية مثل عملية ميناء إيلات وضرب السفينة إيلات البحرية بعد أشهر قليلة من الهزيمة وغيرها من العمليات.

تصميم القوات المسلحة المصرية

وأوضح أن حرب الاستنزاف هي نقطة البداية في إعلان تصميم القوات المسلحة المصرية على أن تحول هزيمة 67 إلى نصر عسكري قوي، وبالفعل كان نصر أكتوبر في عام 73، الذي أثبتت فيه القوات المصرية أن كل ما كانت تعتقد إسرائيل أنه لا يمكن أن يهزم، وبالذات المرور وعبور قناة السويس، تم بأساليب علمية حددها المهندسون المصريون وبخراطيم المياه التي من خلالها تم فتح منافذ في الجدار العازل الذي أعلنت إسرائيل مرارا أنه، أي خط بارليف، لا يعبر ولا أن تكون فيه ثغرات، لأنه بالفعل من أقوى الخطوط التي صنعت منذ الحرب العالمية الثانية.