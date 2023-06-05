تعيينات مشروع طاقة الرياح.. الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف 2023

أعلنت شركة أمونت لطاقة الرياح ومقاول التنفيذ الرئيسي شركة باور تشاينا الدولية المحدودة فرع مصر لمشروع أمونت لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات لإنتاج الكهرباء عن تقديم 10 وظائف شاغرة لأهل ومواطني مدينة رأس غارب، حرصا منها على المشاركة المحلية المجتمعية، لافتا إلى أن جميع المقبولين للوظائف المتاحة سوف يتمتعون بالتأمين الاجتماعي والانتقالات من وإلى الموقع وغيرها من المميزات الأخرى.

الشروط المطلوبة لوظائف مشروع طاقة الرياح 2023

وحددت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، في بيان، نوعية وعدد الوظائف المطلوبة لشركة أمونت لطاقة الرياح وهي كالتالي

** 2 مهندس مدني

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمهندس مدني في مشروعات طاقة الرياح

- لغة انجليزية ممتازة

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

** 2 مهندس مدني آخرين

- خبرة لا تقل عن سنة كمهندس مدني في مشروعات طاقة الرياح

- لغة إنجليزية ممتازة

- الحد الأقصى للسن 23 سنة.

** 2 مسؤول صحة وسلامة مهنية

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمسؤول صحة وسلامة مهنية في مشروعات طاقة الرياح

- لغة إنجليزية ممتازة

- الحد الأقصى للسن 27 سنة

- حاصل على قدر كافٍ من الشهادات المعتمدة يؤهله للعمل.

** مسؤول / مسؤولة تواصل مجتمعي

- على دراية بالتواصل مع المجتمع المحلي برأس غارب

- ولديه القدرة على حل المشكلات

- مهارات تواصل ممتازة

- تحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد جدا

- الحد الأقصى للسن 30 سنة

- يفضل من له خبرة بنفس الوظيفة سابقا.

** متخصص في التنوع البيولوجي

- على دراية تامة بأنواع الحيوانات والطيور والنباتات المتواجدة في منطقة رأس غارب

- القدرة الفائقة على التعامل مع كافة انواع الكائنات الحية في منطقة المشروع

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال

- لغة انجليزية جيدة جدا

- السن لا يتجاوز 35 سنة.

** 2 مترجم لغة صينية

- لغة صينية ممتازة

- لغة انجليزية جيدة جدا

- مهارات تواصل ممتازة

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس الوظيفة المطلوبة

- السن لا يتجاوز 30 سنة.

موعد التقديم لوظائف مشروع طاقة الرياح 2023

واعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب ان التقديم للوظائف المطلوبة لمشروع طاقة الرياح يتم من خلال المركز التكنولوجى حتى الخميس الموافق 8 من شهر يونيو الجاري 2023 - السيرة الذاتية + صورة البطاقة.