مؤسس مبادرة «نحمي تراثنا» لقناة الناس: أسوان تضم ثلث ثقافات العالم

قال عادل منيب، مؤسس مبادرة نحمي تراثنا، إنَّ مؤسسته بادرت بتقديم طلب إلى هيئة اليونسكو لضم أسوان ضمن مدن التراث العالمي، استنادًا إلى ما تحتويه من ثقافات متعددة ومختلفة، وحرف وعادات وتقاليد، ورقصات وفلكور متنوع.

منيب: أسوان تتمتع بتعددية ثقافية.. والقبائل أكبر دليل

وأضاف «منيب» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة قناة الناس، أنَّ أسوان تضم ثلث ثقافات العالم بما تتمتع به من تعددية ثقافية، مثل «النوبيين» وحضاراتهم، وقبيلتي العبابدة والبشرية اللتين تمتد جذورهما إلى العمق الأفريقي باختلاف عاداتهم وقبائلهم، والقبائل العربية الوافدة إلى مصر مع الفتح الإسلامي.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.