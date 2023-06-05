تعرف على خطوات سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر

يبحث الكثيرون عن خطوات سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر، وقد أتاحت بوابة مصر الرقمية من خلال موقعها الإلكتروني تقديم تلك الخدمة للمواطنين.

خطوات سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر من خلال موقع بوابة مصر الرقمية بخطوات بسيطة وسهلة.

وتتمثل الخطوة الأولى لسداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر، من خلال الدخول على منصة بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط، ستظهر لك عددًا من الخدمات التى تقدمها بوابة مصر الرقمية، بعدها تقوم بالضغط على أيقونة «رخصي»، وستظهر لك تلك الخدمات المتعلقة برخص القيادة.

سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر

وفى الخطوة التالية، تضغط على أيقونة «سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر» وبعد ذلك تسجل الدخول على الموقع من خلال إدخال بعض البيانات الخاصة بك.

وبعد ذلك تدخل البيانات المتعلقة بالمركبة ورخصة القيادة، والقيام بسداد تلك المخالفات.

خدمات أخرى

وهناك عدد من الخدمات الأخرى التى تقدمها بوابة مصر الرقمية، وهي استعلام عن مخالفات رخصة القيادة، تظلم على مخالفات رخصة القيادة، وسداد مخالفات رخصة القيادة، وإصدار بدل تالف رخصة قيادة، وإصدار بدل فاقد رخصة قيادة.