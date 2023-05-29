أستاذ تمويل واستثمار: النظم الاقتصادية ليست قرآنا وتتغير وفقا للظروف

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ الاستثمار ثقافة، والمجتمع ككل معني به، وليست الحكومة أو النخبة أو الصفوة فقط.

المجتمع ليس ملزما بالانشغال بالأنظمة الاقتصادية

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المجتمع ليس ملزمًا بالانخراط أو الانشغال كثيرًا بالأنظمة الاقتصادية، فالنظام الاقتصادي ليس قرآنًا أو دستورًا، حيث يمكن تغييره وفقًا للظروف والمعطيات.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنّ النظام الرأسمالي في الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعمل رِدة في الأزمة المالية خلال عام 2008، حيث تملّكت بعض البنوك للتعامل مع الأزمة، مثلما هو معمول به في البلدان التي تنتهج النهج الاشتراكي، كما أنّ الصين تسعى إلى المزيد من حرية التجارة.

رواد الرأسمالية لا يلتزمون بها طوال الوقت

وأكد: «رواد الرأسمالية لا يلتزمون بها طوال الوقت، ورواد الاشتراكية لا يلتزمون بالاشتراكية طوال الوقت، أي أن النظامين الرأسمالي والاشتراكي ليسا موجودين فعليا كإطار نظري؛ ما بين هذين النظامين ملايين الأنظمة الاقتصادية وفقا للظروف والمعطيات المختلفة».

وأوضح: «في آخر 20 أو 30 سنة نتجه بمزيد من القوة نحو النظام الرأسمالي، لكن هذا الأمر لم يحدث في الفترة من عام 2011 وعام 2014 حيث كانت معدلات النمو منخفضة، وبالتالي تدخلت الدولة للتعامل مع الأزمة».