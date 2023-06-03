تفاصيل أحدث شهادات البنك الأهلي بأعلى عائد سنوي

طرح البنك الأهلي المتحد شهادة ثلاثية جديدة بعائد سنوي 20% يتم صرفه شهريًا بحد أدنى للمبلغ المطلوب لفتح الشهادة لأول مرة يبلغ 500 ألف جنيه، وتتيح الشهادة إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 95% من إجمالي مبلغ الشهادة، مع إمكانية ربط شهادة ثانية بفئة 50 ألف بدون حد أقصى للشراء ضمن شهادات البنك الأهلي المتحد.

شهادات البنك الأهلي المصري

فى المقابل هناك شهادات البنك الأهلي المصري تم طرحها لعملائه، وهي شهادة ادخار ثلاثية بسعر فائدة ثابت لمدة 3 سنوات هو 19%، حيث يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، حيث يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقًا للتعليمات السارية، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، حيث لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد شهادة الادخار، في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات البنك الأهلي البلاتينية

شهادات البنك الأهلي متاحة في الفروع ويمكن شراؤها عبر الإنترنت حيث يتيح شهادة ادخار بلاتينية، ثلاثية ذات العائد المتغير، ومرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري بسعر الفائدة على هذه الشهادة 18.5% لمدة 3 سنوات بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

شهادات البنك الأهلي ذات العائد المتدرج

شهادات البنك الأهلي تم طرحها بعائد 22%، وتمنح شهادة الادخار البلاتيني الثلاثية ذات العائد المتدرج سعر فائدة 22% خلال السنة الأولى، و18% خلال السنة الثانية، و16% خلال السنة الثالثة، ويبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 1000 جنيه، بعائد شهري طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.