تفاصيل تجربة أول خلية شمسية لري الأشجار بكورنيش طنطا.. ترشد استهلاك المياه

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، من كورنيش طنطا، استكمال فعاليات احتفال محافظة الغربية باليوم العالمي للبيئة، وذلك من خلال تفقد الفعاليات التي نفذها حي ثان طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

ري الأشجار بالتنقيط

وأشاد المحافظ بأول تجربة لري الأشجار من خلال خلية طاقة شمسية صممها حي ثان طنطا بالتعاون مع الشركة البريطانية لتدوير المخلفات، حيث يتم استخدام الموبايل لفتح وغلق أنبوب المياه، في خطوة هامة جدا لتوفير الكهرباء والحفاظ على كل نقطة مياه، ويتم ري الأشجار بالتنقيط وليس بالغمر كما هو متبع.

تجميع القمامة والزيوت

كما شهد المحافظ تجربة عملية لتشغيل تطبيق «فرزاوي» لتجميع القمامة ومخلفات الهدم إلى جانب تجميع زيوت الطعام المستخدمة في المنازل، لإعادة تدويرها من خلال بروتوكول تعاون مع شركة طنطا للزيوت والصابون، حيث يتم إنتاج منتجات مثل الصابون وغيرها من تلك الزيوت، وأشاد بالتطبيق موجها بعمل فيلم إرشادي عن كيفية استخدام التطبيق.

زراعة أشجار بكورنيش طنطا

وفي سياق متصل، استكمل المحافظ فعاليات الاحتفال، بزراعة عدد من الأشجار على كورنيش طنطا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث حرص على مشاركة الشباب والعمال والأطفال من أهالي المنطقة لزراعة الأشجار، موجها حديثه للأطفال بالحفاظ على الأشجار التي زرعوها، واختتم الاحتفال بتفقد أعمال تطهير ترعة القاصد من المخلفات.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم، ووجهوا الشكر للرئيس السيسي لما تم من تغير في عهده وخاصة بكورنيش طنطا الذي نقل المنطقة والمدينة نقلة نوعية شعر بها الجميع في الجمهورية الجديدة.

يذكر أن محافظة الغربية احتفلت صباح اليوم باليوم العالمي للبيئة من خلال لقاء حواري في ديوان عام المحافظة بحضور 150 من شباب وفتيات المحافظة.