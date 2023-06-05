رئيس «الخدمات البيطرية»: الذهاب بالأضحية للمجازر واجب وطني وديني

قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنَّه يؤيد قرار محافظ الجيزة بفرض غرامة على ذبح الأضاحي خلال العيد بشوارع الجيزة، وتقدر بـ3 آلاف جنيه، مؤكدًا على الدور الإيجابي للقرار في الحفاظ على نظافة الطرقات وكف الأذى عن المواطنين بتجنب التلوث وإلقاء المخلفات.

صابر: الالتزام بالذبح في المجازر واجب ديني ووطني

وأضاف «صابر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة DMC، أنَّه على المواطنين الالتزام بـ قرار محافظ الجيزة بالتوجه إلى المجازر لذبح الأضاحي، مؤكدًا أن الالتزام بالقرار يعد واجبا دينيا ووطنيا.

الإشراف الطبي على الأضاحي أبرز مزايا الذبح في المجازر

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنَّ الذبح في المجازر يتيح للمواطنين مراجعة الطبيب البيطري والأجهزة المحلية التابعة للمحافظات لـ الأضاحي، بجانب توافر الإشراف البيطري، ومتابعة عدم مخالفة قرار المحافظ وتجنب الغرامة.

تطورات فسيولوجية في لحوم الأضحية بسبب ذعر الحيوان

وأوضح «صابر»، أنَّ خصوصية الأضحية تُملي على المواطن الالتزام بالرحمة والرفق بالحيوان وألا يرى حيوانا آخر يُذبح، مشيرًا إلى أنَّ الذبح العشوائي يتسبب في ارتفاع هرمون في دم الحيوان يؤثر على كفاءة وجودة اللحوم فيما بعد وكذلك مدة حفظها.