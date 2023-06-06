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مصر تعرض تجربتها في إعداد الاستراتيجية القومية للتطوير بالأمم المتحدة

كتب:

أيمن حمزة
10:58 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
مصر تعلن استراتيجية تطوير العشوائيات بالأمم المتحدة

مصر تعلن استراتيجية تطوير العشوائيات بالأمم المتحدة

عرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، تجربة مصر في إعداد الاستراتيجية القومية للإسكان وتطوير المناطق العشوائية، وذلك خلال مشاركته بإحدى الجلسات، على هامش اجتماع الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى، بحضور وزيرة الإسكان بكولومبيا، ووزير الإسكان بالسنغال، ووزير النقل والخدمات العامة بدولة بتسوانا، ووزيرة التنمية العمرانية بدولة نيبال، وممثل الاتحاد الأوروبي في كينيا.

 

 

 إعداد الاستراتيجية القومية للإسكان وتطوير المناطق العشوائية

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن تجربة مصر في إعداد الاستراتيجية القومية للإسكان وتطوير المناطق العشوائية، جاءت انعكاسا للاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها البند السابع الخاص بتوفير الإسكان الميسر.

 

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن خطة الحكومة المصرية اعتمدت على 3 مشروعات رئيسية، وهى، تطوير المناطق غير الآمنة، وتطوير عواصم المحافظات، وبرنامج الإسكان الاجتماعي «سكن كل المصريين»، وقد نجحت الدولة المصرية في تطوير جميع المناطق غير الآمنة من خلال مشاركة جهات الدولة المختلفة، ومنها صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي تغيرت مهامه بعد إعلان تطوير جميع المناطق الخطرة في مصر وأصبح معنيا بتطوير المناطق الأخرى غير المخططة.

إبراهيم : التطوير يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي

وأضاف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هناك 4 مبادئ رئيسية لتطوير المناطق غير الآمنة، وهى، أمن حيازة المسكن، وتوفير الخدمات الأساسية، والبنية الأساسية، وخدمات لجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن التطوير يشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي، وخاصة المرأة المعيلة، ويجري حاليًا قياس مدي الرضا المجتمعي بعد الانتقال إلى السكن البديل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسكان.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.