رئيس «العبور الجديدة»: استكمال أعمال الإنارة بـ«سكن كل المصريين»

قال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إنه جارٍ استكمال أعمال تركيب أعمدة إنارة الحدائق بمناطق تنسيق الموقع بوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين مساحة 90 مترا بالحي الـ14، وذلك في إطار التمهيد لتسليم الوحدات لمستحقيها، وكذا ضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وتركيب أعمدة الإنارة لموقع 806 عمارات.

استكمال أعمال الإنارة وتنسيق الموقع والخدمات بـسكن كل المصريين

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال الملعب المتعدد لألعاب (السلة - اليد – الطائرة) لمركز الشباب بحي الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بمساحة 18000م، ويتكون من (مبنى اجتماعي - حمام سباحة كبير - حمام سباحة للأطفال - 2 ملعب خماسي - ملعب متعدد – ساحة انتظار سيارات داخلي)، وذلك في إطار الحرص على توفير الخدمات الحيوية بالمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد مسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، يرافقهم المهندس وليد نبيل، نائب رئيس الجهاز لقطاع الإسكان، مشروع سكن كل المصريين نموذج الـ 90 مترا بالحي الـ 16 لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز الخاصة بالمشروع، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بجميع المدن الجديدة.

وأشاد مسئولو وحدة الدعم الفني بالوزارة، بتجهيزات بنود أعمال التشطيبات، كما تفقدوا نموذجا لوحدة سكنية، وتم التشديد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة سرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.